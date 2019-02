El candidato a la alcaldía de Barcelona que apoya Cs, Manuel Valls, ha pedido hoy a los líderes de los tres partidos constitucionalistas (PSOE, PP y Cs) que huyan de los extremos y busquen el acuerdo en la "centralidad" y ha advertido de que Vox y Podemos "son distintas caras del mismo monstruo".

En un acto, organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha pronunciado la conferencia "Barcelona y el debate de Europa", el también ex primer ministro francés ha insistido en que los tres partidos constitucionalistas no tienen que pactar con Vox "porque no se puede blanquear al nacionalpopulismo, como tampoco a los independentistas".