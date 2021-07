El jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha instado a los líderes autonómicos "a dejar los carnés" de partido en sus respectivos despachos antes de acudir a la Conferencia de Presidentes, un espacio de diálogo para construir país y no hacer oposición.

"No me gustaría que la Conferencia de Presidentes se convierta en un Congreso de los Diputados", ha agregado Vara, quien ha remarcado que a la Conferencia se acude para defender los intereses de los ciudadanos a los que se representa, "que son todos los de cada comunidad autónoma, y no para defender a un partido" político.