El premio nobel de literatura y presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, Mario Vargas Llosa, ha premiado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su defensa de la libertad y la ha comparado con el expresidente republicano de los Estados Unidos, Ronald Reagan, por ser "profundamente" práctica.

"No ceso en compararla con Ronald Reagan; como Ronald Reagan, Isabel Díaz Ayuso no es una teórica del liberalismo, es un ser profundamente práctico pero cuando habla tiene un instinto que a mí me recuerda mucho al presidente de los Estados Unidos porque tiene un instinto que no se equivoca nunca", ha dicho Vargas Llosa en el XV Foro Atlántico Iberoamérica: Libertad y Democracia.