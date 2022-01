La vicesecretaria general adjunta de Diplomacia de la OTAN, Carmen Romero, ha dicho que "las tropas de la alianza no entrarán en Ucrania si la invade Rusia" y que aunque la organización apuesta por el diálogo incrementa la presencia militar en la zona ante la actitud del presidente ruso, Vladimir Putin.

"No podemos enviar tropas a Ucrania, no podemos entrar en Ucrania, porque no es un país de la OTAN; lo que podemos hacer es enviar todas las señales posibles a Rusia de que el coste de una acción como esa es inmenso", ha aclarado en declaraciones en la COPE.