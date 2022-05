14 may. 2022

EFE Ceuta 14 may. 2022

"La crisis migratoria hizo temer lo peor al hacer que se tambalease la ciudad. Contuvimos la respiración, y ha sido un episodio que ha marcado un antes y un después", ha dicho en una entrevista con EFE el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), justo un año después de la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos y en vísperas de que se reabran los pasos fronterizos.

A punto de cumplirse el aniversario de ese suceso, Vivas ha expresado las "malas sensaciones" que le produjo aquella situación. "Tengo 69 años, nací en Ceuta, llevo 21 como presidente de la Ciudad y no he conocido una cosa igual o no lo recuerdo: creo que fue el momento más difícil de nuestra historia reciente".