El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado este miércoles que no hay "ningún problema" en volver a debatir en la Asamblea de la ciudad autónoma la declaración de "persona non grata" del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha justificado que no se incluyera en el pleno de hoy por un "impedimento legal".

En declaraciones a la Ser, Vivas ha afirmado que la no incorporación al orden del día del pleno de esta mañana de la iniciativa de Vox para revocar la declaración de persona non grata de Abascal se ha debido a que "el reglamento no contempla la posibilidad de presentar mociones de urgencia una vez que el pleno está convocado y tiene fijado los distintos puntos del orden del día".