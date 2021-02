El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha anunciado este jueves que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno regional de PP y Ciudadanos mientras no se implante "de una forma suficiente y satisfactoria" el llamado "pin parental".

"No cuenten con Vox hasta que no se implemente de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos, lo cual no solo es un derecho de los progenitores, es ante todo su obligación", ha espetado Hernández durante la sesión de control parlamentario al Gobierno.