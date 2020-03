El presidente de Vox, Santiago Abascal (c) en los pasillos del Congreso de los Diputados. EFE/Ángel Díaz/Archivo

El grupo parlamentario de Vox ha informado este miércoles de que un segundo diputado nacional, además de Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus.

Así lo ha avanzado la formación de Santiago Abascal por medio de un comunicado en el que, no obstante, no precisa el nombre de dicho diputado. Argumenta que no dará a conocer el nombre de los afectados a partir de ahora en "aras de la privacidad personal".