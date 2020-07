Vox no acudirá mañana, jueves, en Madrid al homenaje civil de Estado a las víctimas de la pandemia al considerar que ha habido 50.000 víctimas y no solo 28.000, y el partido no está dispuesto a "consolidar" el Gobierno de Pedro Sánchez "ni sus mentiras".

Así lo ha expresado la portavoz de Vox en el Parlamento regional madrileño, Rocío Monasterio, tras una visita a un centro de menores extranjeros no acompañados (MENA) y al ser consultada si acudirá su partido al homenaje a las víctimas de la COVID-19 y a los trabajadores considerados esenciales durante la pandemia.