Vox ha manifestado este miércoles que no apoyará una investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, mientras su otro potencial socio, Ciudadanos, no reconozca "ni siquiera como interlocutor" al partido de Santiago Abascal, y ha advertido de que no piensa "regalar" sus votos.

Fuentes de la formación de ultraderecha han explicado a Efe que "es imposible asegurar que se cumplan las medidas que exige Vox a cambio de sus votos si parte del Gobierno que tiene que implementarlas ni siquiera es capaz de sentarse a hablar".