El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha anunciado que su partido ha presentado hoy un escrito de acusación en el Supremo "contra los golpistas" catalanes en el que solicitan más de 700 años de prisión.

"España no está en juego, no se negocia, no se vota. España se defiende hasta sus últimas consecuencias", ha dicho durante un acto político en la capital navarra.