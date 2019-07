El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado convencido de que "estamos cerca de una investidura" porque "volver a votar no es razonable" y "no se podría entender la irresponsabilidad de quien no lo hiciera posible". "Hay que formalizar un gobierno ya", ha dicho.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Puig ha demandado a los grupos políticos que hagan posible un gobierno, ha pedido "coherencia" a quienes facilitaron la moción de censura y ha añadido que, de lo contrario, "sería exigible una asunción de responsabilidades".