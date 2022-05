9 may. 2022

EFE Madrid 9 may. 2022

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el proceso que iniciará tras las andaluzas para promover una candidatura electoral no tiene que ver con estos comicios, pero ha valorado el acuerdo entre fuerzas "que no se miraban de frente", aunque Podemos se haya quedado fuera de la coalición por no llegar a tiempo.

Ha evitado entrar, eso sí, en el hecho de que la Junta Electoral de Andalucía haya rechazado el escrito de subsanación para que Podemos y Alianza Verde estuvieran en la coalición junto con Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que suscribieron un acuerdo al filo de la medianoche del viernes, cuando expiraba el plazo para registrar las coaliciones que concurrirán a las autonómicas del 19 de junio, y no llegaron a tiempo.