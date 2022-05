17 may. 2022

EFE Melilla 17 may. 2022

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (c) saluda a los miembros de la Asamblea en presencia del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (i), durante su visita a la ciudad, este martes. EFE/ F.G. Guerrero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no consultara al resto de grupos políticos en el Parlamento sobre el giro sobre el Sáhara y ha recordado que a él tampoco le consultó José María Aznar sobre el incidente en la isla de Perejil.

“Yo, cuando me enteré de lo que pasó en Perejil y me llamó el Gobierno, ya se había producido y yo di apoyo al Gobierno porque era un tema de Estado”, ha rememorado Zapatero para precisar que entonces él era el líder de la oposición, aunque ha dicho no querer acordarse de aquel “suceso”.