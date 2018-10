El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (c) durante el X Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, que este año lleva como lema "un nuevo tiempo, una misma identidad". EFE

Ex expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido hoy a los independentistas que "reflexionen" porque las posiciones "irreductibles" no conducen a nada y les ha recordado que "saben adónde no pueden volver a ir".

En declaraciones a los medios previas al X Congreso Estatal que la Unión Progresista de la ONCE celebra en Madrid, Zapatero ha subrayado su apuesta "siempre" por el diálogo y ha insistido a los independentistas en que las "posiciones inamovibles" sólo consiguen "más enfado y ninguna solución".