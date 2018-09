El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "rectifique" y pida "perdón" por dudar de la tesis del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, pero también ha acusado "a la derecha" de "combatir las políticas, eliminando a las personas y entrando en lo personal".

En una intervención en la Fiesta de la Rosa, que anualmente convocan los socialistas valencianos, Ábalos ha asegurado que el PSOE está "muy bien de ánimo, hay muchas ganas", y ha transmitido a quienes atacan al partido que él no es de los que ponen la otra mejilla: "Pondré todas las sonrisas del mundo, pero donde me dan, las doy y, si me buscan, me encuentran".