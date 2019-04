El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido este miércoles en que nadie puede plantear ni garantizar indultos porque "no tenemos la certeza de que haya condena" si bien ha precisado que el indulto significa arrepentimiento "y, de momento, no vemos esa voluntad".

En una entrevista en Antena 3 y a la pregunta de si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habla claramente de indultos por estrategia electoral, Ábalos ha señalado que se trata de "prudencia, no de no atreverse" y ha apelado a "respetar la acción de la justicia".