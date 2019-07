El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este miércoles que no cree que "vayamos a una investidura fallida", y que el Gobierno "está trabajando para que eso no ocurra, apelando al sentido de la política y no al de las cuotas de poder".

En una entrevista en Telecinco y a la pregunta de si al PSOE le interesa el voto a favor de ERC después de que ayer el partido republicano dijese que no tenía intención de bloquear la investidura, Ábalos ha dicho que lo que busca su partido es sacar adelante un gobierno que dé estabilidad al país "y por eso estamos planteando una serie de exigencias. No queremos sacar la investidura como sea".