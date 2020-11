Hasta en 55 ocasiones el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, repitió la palabra "paz" en su discurso de recogida del Premio Nobel en 2019. Hoy, fuerzas etíopes bombardean desde hace semanas la región norteña de Tigray, convertida en un sumidero de refugiados y epicentro de un conflicto internacional.

"Hay quienes nunca han visto la guerra, y la glorifican e idealizan. No conocen el miedo, no conocen la fatiga, no conocen la destrucción ni la angustia", expresó Abiy un histórico 10 de diciembre en el que el mundo reconocía su liderazgo a la hora de normalizar relaciones entre su país y Eritrea, dos décadas después de un conflicto (1998-2000) que dejó al menos 80.000 muertos.