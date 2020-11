El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha dicho hoy que el riesgo de contagio no está en la calle sino en las casas, con respecto a las aglomeraciones de este fin de semana en el centro de la capital, que ha tildado de "normales" y ha añadido: "Yo prefiero que estén en la calle a que estén en casa".

"No nos confundamos de foco, no pongamos el foco donde no tiene que estar", ha comentado Aguado en una entrevista en La Sexta, donde ha dicho que estas imágenes no le preocupan y ha defendido que el 80 por ciento de los casos se producen en las casas, que es donde está "el riesgo".