Ahed Tamimi (c), la joven palestina de 17 años que ha sido puesta en libertad recientemente tras abofetear a un soldado israelí, ha asegurado hoy en una entrevista concedida a Efe que "yo no elegí ser un icono, pero la comunidad internacional lo ha hecho, espero poder tomar esta responsabilidad y poder transmitir la causa palestina a todo el mundo". EFE

Aún visiblemente agotada por la avalancha de llamadas, entrevistas y visitas que recibe desde que salió de prisión, la joven Ahed Tamimi, de 17 años, está dispuesta a asumir el papel de icono de la resistencia palestina para "atraer el apoyo internacional", según aseguró en una entrevista a Efe.

"He empezado el camino y no retrocederé solo porque me liberaron. Me arrestaron porque querían parar mi lucha popular, pero, como dije, seguiré adelante", reivindica en declaraciones a Efe superando el cansancio de frenéticas jornadas desde que el domingo quedara en libertad al salir de una cárcel israelí.