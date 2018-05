Miembros del grupo de apoyo al rapero español Valtonyc aseguraron hoy en Bruselas que no conocen el paradero del artista, quien hoy debería de entrar en prisión para cumplir la condena de 3,5 años de cárcel que pesa sobre él por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

"La policía que lleva controlándole supuestamente y los medios que lo han publicado que nos digan dónde está (...) y cambio mi billete y me quedo un día más, o dos o tres, para verle, que llevamos dos o tres semanas sin verle, no sabemos si está vivo si está muerto, si come o si no come", sostuvo uno de los miembros del grupo de apoyo de Valtonyc, Mulay Embarek.