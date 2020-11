El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le comunicara su visita de este viernes al hospital Universitario La Paz de la capital, a la que él mismo solicitó acompañarle por "cortesía institucional".

"No hemos tenido constancia formal de que el presidente venía al hospital, no hemos recibido ninguna comunicación, pero me parecía importante (acudir) como alcalde de Madrid a pesar de no haber sido invitado", ha dicho Almeida en declaraciones a los medios a su salida del centro.