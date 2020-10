El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que "no se puede apoyar la moción de censura" de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "Santiago Abascal no tiene capacidad para ser presidente", pero no ha aclarado si la postura de su partido será el voto en contra o la abstención.

El Congreso de los Diputados ha iniciado este miércoles el debate sobre la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, para la que la formación de Santiago Abascal no ha recabado ni un solo apoyo, si bien ha logrado que el PP dude entre la abstención y el voto en contra.