El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), visita este domingo la zona de Arturo Soria, una de las más afectadas por la caída de ramas por el paso de la tormenta Filomena. EFE/Víctor Lerena

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (3i), visita este domingo la zona de Arturo Soria, una de las más afectadas por la caída de ramas por el paso de la tormenta Filomena, durante las labores de retirada. Martínez-Almeida pidió a los vecinos que durante los próximos días "no utilicen el vehículo privado" para no obstaculizar la limpieza de las calles de nieve y hielo, y ha anunciado que los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) serán gratis hasta el miércoles. EFE/Víctor Lerena

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), atiende a la prensa visita este domingo la zona de Arturo Soria, una de las más afectadas por la caída de ramas por el paso de la tormenta Filomena. Martínez-Almeida pidió a los vecinos que durante los próximos días "no utilicen el vehículo privado" para no obstaculizar la limpieza de las calles de nieve y hielo, y ha anunciado que los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) serán gratis hasta el miércoles. EFE/Víctor Lerena