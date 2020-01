Cerca de 300 personas de distintas organizaciones ecologistas y apicultores se han manifestado este viernes en Madrid para denunciar la reducción de la población de abejas y pedir que el etiquetado de la miel sea más claro para los consumidores.

Al grito "Congreso, escucha, la abeja está en lucha" y "la miel del súper no es española", los manifestantes portaban pancartas en las que se podían leer mensajes como "no se van a extinguir, no lo vamos a permitir" o "las abejas y su miel dan vida al cien por cien".