La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido hoy que se necesita un Gobierno de España que entienda "muy bien lo que pasa en Cataluña" y "que no dependa de partidos separatistas" y que por ello ha decidido dar el salto a la política nacional para que Albert Rivera sea el presidente de la Nación.

En una entrevista en la Sexta, Arrimadas ha afirmado que si su partido gobierna España lo hará "desde el centro" y ha insistido en que Cs no pactará con el PSOE ni con Pedro Sánchez, si bien no cierra la puerta a la izquierda que no pacte con los separatistas.