La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona al Congreso, Inés Arrimadas, ha vuelto a mostrar este viernes su "mano tendida" al PP para gobernar tras el 28A y, requerida sobre si Cs aceptaría el apoyo de Vox, ha dicho que "ojalá no sea necesario ningún voto más, ni un partido más" para lograrlo.

En declaraciones a TV3, Arrimadas ha asegurado que el líder de Cs, Albert Rivera, "quiere ser presidente del Gobierno pero no a cualquier precio ni de cualquier manera, no con cualquier socio", y por ello ha afirmado que si gana las elecciones "no llegará nunca a la Moncloa de la mano de Bildu, Torra o Puigdemont".