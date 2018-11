La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que no aceptará "lecciones de humanidad" de los partidos independentistas por no visitar a los dirigentes soberanistas en prisión, y ha criticado que el presidente catalán, Quim Torra, no dialogue con la oposición.

En una entrevista en TV3 como jefa de la oposición en el Parlament, Arrimadas se ha referido así a las insinuaciones de "falta de humanidad" que han vertido los grupos independentistas contra los diputados de Ciudadanos durante el tenso pleno de esta semana, lo que provocó una queja formal de este partido constitucionalista al presidente de la cámara.