La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, el pasado viernes. EFE

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha afirmado que su formación no considera "en ningún caso a Carles Puigdemont como presidente simbólico" y ha añadido que "no entendemos que se esté hablando de planes b cuando hay un único candidato y es el del Parlament".

En una entrevista concedida al diario Ara, Elsa Artadi indica que JxCat, no sólo no desea que Puigdemont pase a ocupar un cargo simbólico, sino que considera que tiene que ser un presidente "ejecutivo" y que debe estar "legitimado" y poder "mandar", es decir, "en ningún caso tiene que ser una cosa simbólica".