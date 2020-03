El expresidente del Gobierno español José María Aznar aseguró este martes en Guatemala que su país es una nación "de inmigrantes" y valoró además la relevancia del continente americano para los españoles.

"Yo siempre digo que España sin Iberoamérica, sin América, no se puede explicar. Y que, por tanto, al no poder explicar a mi país sin América, difícilmente me podría explicar a mí mismo sin América", dijo Aznar durante una visita a un hospital privado impulsado por la Beneficiencia española en Ciudad de Guatemala.