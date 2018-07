El expresidente del Gobierno José María Aznar no se ha querido decantar hoy a favor de ninguno de los candidatos en el proceso interno del PP para suceder a Mariano Rajoy pero ha criticado a aquellos que durante años han tratado de "enterrar" su etapa y ahora pretendan hacer "desmemoria".

En una entrevista en Onda Cero, Aznar ha asegurado que conserva el carné del PP -aunque no sabe si está al corriente de las cuotas-, pero no se ha inscrito ni piensa participar en este proceso interno para elegir nuevo líder porque considera que como expresidente del PP y del Gobierno no debe ser él, sino otros, los que "protagonicen las posiciones de futuro" que necesita el partido.