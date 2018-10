El negociador de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, cree que las negociaciones para la salida del Reino Unido han incrementado el sentimiento proeuropeo en el resto del continente y considera que eso debe ser aprovechado por los líderes "para construir algo positivo".

En una entrevista que hoy publica el semanario francés "Le Journal du Dimanche", Barnier no descarta que las negociaciones sobre el "brexit" se cierren en falso, pidió a la primera ministra británica, Theresa May, "que tome decisiones" y advirtió que la UE no renunciará a los controles aduaneros, incluido con Irlanda del Norte.