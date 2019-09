La presidenta del Congreso y número uno del PSC por Barcelona el 10N, Meritxell Batet, ha acusado al Govern de tener a Cataluña "destrozada" porque no gobierna, y también le ha afeado que no condene la violencia: "¡Era lo último que nos faltaba por escuchar!", ha exclamado.

"Esto hace mucho tiempo que no va de independencia, ni de estructuras de Estado, ni de república, ni de hacer un país mejor, que lo tienen destrozado porque no gobiernan. ¡Esto va de lucha de poder entre ellos! (...) Y ahora solo falta que no condenen la violencia, ¡era lo último que nos faltaba por escuchar!", ha dicho.