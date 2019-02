Becarios protestan, este miércoles, ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La Coalición Global de Becarios ha organizado una huelga a nivel mundial en contra de una práctica, cada vez más extendida, de ofrecer becas no remuneradas, una tendencia excluyente que consideran una explotación. EFE

Alrededor de un centenar de becarios de Naciones Unidas en Ginebra se manifestaron hoy frente a la sede europea del organismo internacional para pedir prácticas remuneradas, como parte de una jornada internacional de protestas en diversas ciudades de todo el mundo.

Los manifestantes en la Plaza de las Naciones portaron pancartas con el lema "UNpaid is UNfair" ("no ser pagado es injusto") para denunciar que cerca del 80 % de ellos no reciben remuneración alguna durante su proceso de aprendizaje.