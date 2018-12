El exagente de seguridad del presidente francés Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, asegura que devolverá los dos pasaportes diplomáticos de los que se ha servido para viajes de negocios en los últimos meses, según publicó hoy el semanario Le Journal du Dimanche (JDD).

"Quizás me equivoqué al usar estos pasaportes, pero insisto en que no lo hice por comodidad personal sino para facilitar mi paso por los aeropuertos. En ningún caso los utilicé para mis negocios, no veo para qué me hubieran servido", afirmó Benalla en JDD.