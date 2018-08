El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó hoy que el "error" en la traducción de las declaraciones del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena recogidas en la demanda interpuesta contra él por el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en Bélgica, "no es un problema menor" ni una "situación anecdótica".

"El problema de la falsa traducción no es un problema menor porque esa frase atribuida al juez Llarena es la única frase que aparece en el texto enviado al juez en los dos idiomas. No sé más que eso, pero eso ya es suficiente para pensar cómo se ha podido producir una situación que no es anecdótica", dijo Borrell a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra en Viena.