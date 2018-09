El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, agradeció hoy al presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, su apoyo a la Constitución española, tras reunirse con el político en la primera jornada de un viaje de tres días a Estrasburgo, sede de la Eurocámara.

"Esta tarde me he reunido con el actual presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Hemos hablado del futuro de la Unión Europea y le he expresado mi agradecimiento por su apoyo explícito a la Constitución española", escribió Borrell en Twitter.