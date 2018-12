El Gobierno ya ha elaborado planes de contingencia por si finalmente el Acuerdo de Salida del Reino Unido de la UE no se firma, pero no los publicita para no crear "innecesaria alarma", ha explicado el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

En su intervención ante la comisión mixta para la UE Borrell ha detallado que dichos planes incluyen medidas que afectan a las empresas y a los ciudadanos, pero que no se hacen públicos porque "sería imprudente empezar a lanzar mensajes que crearían innecesaria alarma".