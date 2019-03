El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ofrece una rueda de prensa tras su reunión este martes con su homólogo polaco, Jacek Czaputowicz (no aparece en la fotografía), en Varsovia (Polonia). EFE

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó hoy que el Reino Unido debería participar en las próximas elecciones europeas si no es capaz de garantizar que, en un plazo "relativamente corto", materializará su salida de la Unión Europea (UE).

"Si la señora Theresa May no puede presentar una garantía razonable de que el Reino Unido va a salir con seguridad de la Unión Europea en un plazo relativamente corto, va a ser muy difícil que este país no participe en las próximas elecciones europeas", explicó Borrell en rueda de prensa en la capital polaca.