EFE Madrid 22 may. 2019

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha señalado este miércoles que "el problema de los británicos es que no se van (de la UE) porque no encuentran la puerta de salida, es su problema", una tesitura ante la que los europeos "no podemos hacer mucho más".

El también candidato del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha respondido así al ser preguntado en una entrevista con Efe sobre la propuesta presentada el martes por la primera ministra británica, Theresa May, para intentar lograr el apoyo del Parlamento al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.