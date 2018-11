El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy ser contrario a que el Reino Unido celebre un segundo referéndum sobre el "brexit", en una entrevista en directo con el diario europeo "Politico" en Bruselas.

"No me gustan los segundos referendos", declaró Borrell en dicha entrevista, en la que señaló que no le parece "muy democrático (...) salvo que haya una gran mayoría", porque parece que es empujar a los ciudadanos a votar hasta que lo hagan en el sentido deseado.