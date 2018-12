El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió hoy en Bruselas "participación activa" para "luchar" contra la idea de que es "traidor" quien no está "a favor de la independencia" en Cataluña, al tiempo que subrayó que "el mejor servicio" a la Constitución es "explicar que no es cierto".

"Si tú no has venido de ninguna parte, pero has nacido aquí y tampoco estás a favor de la independencia, solo puedes ser un traidor, y contra eso hay que luchar", afirmó Borrell en el discurso de apertura de un acto organizado por Sociedad Civil Catalana para celebrar los 40 años de la Constitución española en Bruselas.