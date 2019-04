Ni la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede ser un proceso sin final ni el único motivo por el que siga en el club comunitario es que "no encuentra la salida", planteó este martes el ministro de Exteriores español, Josep Borrell.

"Lo que no podemos es embarcarnos en un brexit interminable. Y tampoco puede ser que los británicos se queden en la Unión Europea porque no encuentren la puerta de salida: nos queremos ir, pero nos quedamos porque no encontramos la salida. Tampoco sería bueno ni para ellos, ni para nosotros", señaló Borrel en Liubliana.