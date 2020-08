El Alto Representante europeo para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, sostiene que la Unión Europea no reconoce como presidente legítimo de Bielorrusia a Alexander Lukashenko, como tampoco reconoce a Nicolás Maduro, pero defiende que hay que seguir tratando con ellos, porque controlan el Gobierno de sus países.

"No lo reconocemos como presidente legítimo (a Lukashenko). Como tampoco reconocemos a Nicolás Maduro. Desde este punto de vista Maduro y Lukashenko están exactamente en la misma situación. (…). Sin embargo, nos guste o no, controlan el Gobierno y tenemos que seguir tratando con ellos, a pesar de no reconocer su legitimidad democrática", asegura Borrell en una entrevista este domingo en el diario El País.