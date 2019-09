La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha destacado este lunes que "no merece la pena" formar "cualquier Gobierno" de "cualquier manera" porque "no va a funcionar", y por esta razón, ha criticado a Unidas Podemos por ser "una izquierda minoritaria" que insiste en "propuestas inasumibles", cuando no en "la imposición".

En estos términos se ha pronunciado la vicepresidenta, en una entrevista en TVE, cuando ha detallado cuestiones de la negociación que el Gobierno y el PSOE tuvieron con la formación de Pablo Iglesias en julio, como las imposiciones de que el propio Iglesias formara parte del Ejecutivo de coalición o que, una vez descartado él, entrara Irene Montero.