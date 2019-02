La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha asegurado que cuestionar el aborto no es volver a 1985, sino a la Edad Media, y ha insistido en que las mujeres son libres para decidir si son madres o no, y no sentirse culpables.

Es lo que dice la ministra en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, que se mostró partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, y volver a la de supuestos de 1985.