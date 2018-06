El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha pedido hoy a los presidentes regionales y provinciales de su partido que no traten de influir en el voto de los militantes en el proceso de elección del nuevo líder.

Así lo ha apuntado Casado en declaraciones tanto en TVE como en la cadena Cope, en las que también ha asegurado que aunque ya ha comenzado su ruta por España no ha hecho campaña aún -no puede hacerlo hasta esta medianoche-, porque no ha pedido el voto sino que ha animado a que los militantes se inscriban.