China negó hoy haber intervenido uno de los dispositivos móviles personales del presidente estadounidense, Donald Trump, tal y como publicó The New York Times, diario al que el Gobierno de Pekín acusa de publicar "noticias falsas".

"Parece que hay gente en Estados Unidos que no escatima esfuerzos para ganar el Oscar al mejor guión. Me gustaría decir que esto solo es otra prueba de que The New York Times publica noticias falsas", aseveró la portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Hua Chunying al ser preguntada al respecto en rueda de prensa.