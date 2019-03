Centenares de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron hoy en Beirut con motivo del Día de la Mujer para pedir igualdad de derechos y la abolición de la ley que solo permite al hombre transmitir la nacionalidad a sus hijos.

Al grito de "revolución" o "el futuro es de la mujer" y portando carteles con eslóganes como "No me digan a mí cómo tengo que vestirme, díganle a ellos: no a la violación”, la marcha circuló por avenidas céntricas de Beirut, frente a las sedes del Gobierno libanés y de la ONU.